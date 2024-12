Communication non violente: 5 cours de Marshall Rosenberg, 5 exercices de CNV au quotidien

En ce moment plus que jamais nous avons besoin de bienveillance, d'apprendre à comprendre nos émotions pour mieux les vivre, de considérer la valeur de nos besoins et de mettre plus de considération pour autrui dans notre communication, sans ignorer pour autant ce qu'il y a de vivant en nous, ce qui nous anime.

Plus que jamais nous avons besoin d'entendre ou de réentendre les mots pleins de sagesse, mais aussi pleins de sens et d'intensité, de Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente (CNV).

Mais ces cours ont également pleinement leur place ici, sur un site qui consacré à la pensée attentive, à la pédagogie bienveillante, en ceci qu'ils permettront à l'éducateur (qu'il soit parent ou professionnel de l'enfance) de mieux comprendre l'humain et son fonctionnement intime, celui de l'enfant et le sien propre. Car, au-delà de l'aspect communicationnel, c'est d'abord à une compréhension plus fine de la personne humaine que nous invite la CNV. Mieux identifier ses émotions, savoir les rattacher aux besoins concernés qui les font surgir, prendre la responsabilité de ses actes, ne pas s'attacher à la surface des choses, savoir observer la réalité de manière totalement objective, sans y projeter nos propres intentions, voilà autant de compétences qui nous permettent de nous traiter nous-mêmes et ceux qui nous entourent avec plus d'humanité, et d'avoir une compréhension plus ajustée des événements que nous vivons, et des mots que nous recevons.

En cela, je considère la CNV comme l'outil le plus puissant à la disposition de l'éducateur pour mieux appréhender sa relation à l'enfant (notre enfant, notre élève, et jusqu'à ce petit être débordant de vie qui nous empêche de lire dans la salle d'attente du médecin!).

Voici donc 5 cours de Marshall Rosenberg. Ils sont longs, mais ils valent la peine qu'on y consacre du temps. Ne cherchez pas à tout assimiler en une fois, laissez-vous submerger et revenez-y un peu plus tard, vous verrez: vous aurez déjà changé!

A la suite de ces ateliers, je vous propose un tuto de Mylène Muller pour vous exercer.

